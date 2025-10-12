Ученые нашли источник хронической боли

Группа канадских и американских ученых обнаружила нейроны в парабрахиальном ядре мозга, формирующие хроническую боль. Это состояние организма, когда после полного выздоровления болевой сигнал сохраняется на срок до полугода. Результаты опытов на мышах опубликовали в журнале Nature .

По словам авторов исследования, синдрому хронической боли подвержен каждый пятый человек. Поэтому поиск и разработка способов лечения необычайно важны.

Биолог Николас Бетли из Пенсильванского университета пояснил, что боль формируется в мозге, но при этом полностью реальна.

В ходе исследования ученые выявили в парабрахиальном ядре мозга необычные нейроны, которые включались после пореза и оставались активными долгое время, передавая болевые сигналы. Когда исследователи их заблокировали, то хроническая боль исчезла, а кратковременная, обычная, сохранилась.

Биолог пояснил, что сами нейроны не вызывают боли, они являются частью сети, которая образует неприятное ощущение на протяжении долгого времени. Поэтому для нарушения ее работы достаточно заблокировать только их.

По словам ученых, в будущей работе они планируют проверить, как безопасно успокаивать нейроны, вызывающие хроническую боль, и какие лекарства могут в этом помочь.

