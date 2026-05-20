Ученые обнаружили в пыли из офисов и школ более 50 видов вирусов

BEnvi: в пыли в офисах и школах могут сохраняться 54 вида вирусов

Ученые Университета штата Огайо проанализировали 27 образцов пыли, собранной в школах, офисах и других общественных зданиях. Они выяснили, что в ней могут сохраняться до 54 видов вирусов. Результаты исследования опубликовали в журнале Building and Environment.

Ученые использовали методы ПЦР-анализа и высокоточного секвенирования, чтобы найти следы вирусной РНК и ДНК. Затем сравнили их с базой данных потенциальных патогенов.

В собранных образцах пыли обнаружили 54 различных вируса. В их числе были респираторные патогены, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус, а также кишечные вирусы и вирус папилломы человека.

Кроме того, в пылевых образцах, собранных в школах и детсадах, чаще выявляли вирусы, связанные с детскими инфекциями. Также в них находили полиомавирусы и цитомегаловирус.

Ученые отметили, что такой подход можно будет использовать, чтобы мониторить распространение вирусов в зданиях, так как в пыли накапливаются частицы из воздуха и с поверхностей. При этом не ответили, были ли обнаруженные в пылевых образцах вирусы жизнеспособными.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что России не угрожает распространение вируса Эбола.