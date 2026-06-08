Ученые объяснили, как по рукопожатию оценить состояние здоровья

Сила хвата может многое сказать о состоянии здоровья человека, однако напрямую предсказывать продолжительность жизни по рукопожатию нельзя. Об этом рассказал эпидемиолог Хасан Валли, сообщило издание The Conversation .

Этот показатель измеряют динамометром, а научные данные подтверждают его связь с общим состоянием организма. В частности, в одном из крупных британских исследований снижение силы хвата на каждые пять килограммов связывали примерно с 20-процентным ростом риска смерти в течение следующих 10 лет.

«Сила хвата не является причиной долголетия. Она служит маркером общей физиологической устойчивости организма, которая и влияет на здоровье и продолжительность жизни», — объяснил Валли.

Как отметил ученый, слабый хват чаще указывает на более широкие проблемы: снижение мышечной массы, возрастные изменения, особенности обмена веществ, а также состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Особенно информативным этот показатель считается у пожилых людей, поскольку помогает оценивать выраженность саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы.

При этом сами по себе упражнения на усиление хвата не гарантируют долголетия. Более надежными факторами сохранения здоровья специалист назвал физическую активность, сбалансированное питание, полноценный сон, контроль стресса и поддержание социальных связей.