Ученые назвали обычный продукт, который снижает риск развития болезни Альцгеймера

В исследовании приняли участие почти 40 тысяч человек старше 65 лет. Авторы проекта наблюдали за их жизнью, здоровьем и рационом на протяжении 15 лет. За это время болезнь Альцгеймера диагностировали у 2858 участников.

Когда ученые сопоставили меню добровольцев с их медицинскими картами, обнаружилась четкая связь: чем регулярнее человек ел яйца, тем ниже были его шансы потерять память.

Защитный эффект напрямую зависел от того, как часто продукт появлялся на столе. Те, кто ел яйца всего пару раз в месяц или раз в неделю, снизили риски на 17%. При порциях от двух до четырех раз в неделю шансы заболеть падали уже на 20%.

Максимальную пользу получили люди, которые ели яйца пять раз в неделю и чаще — у них риск деменции снизился сразу на 27%.

Авторы исследования полагают, что полностью убирать яйца из меню точно не стоит. У людей, которые вообще отказались от этого продукта, риск заработать слабоумие оказался на 22% выше, чем у тех, кто съедал хотя бы по одному яйцу в неделю.

