Нутрициолог Желянина объяснила, чем отличаются дорогие яйца от более доступных вариантов

Цена на яйца в магазинах может сильно различаться, и это часто вызывает вопросы у покупателей. Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru объяснила, чем отличаются дорогие яйца от более доступных вариантов.

Разница заключается в условиях содержания кур. Яйца от птиц, которые имеют больше пространства и разнообразный рацион, обычно стоят дороже. Это относится к яйцам от кур свободного выгула или выращенных на фермах, написало АБН24.

«У таких птиц больше пространства и разнообразнее рацион, что и формирует итоговую стоимость продукта», — отметила специалист.

Массовое производство часто использует клеточное содержание, что позволяет снизить издержки и сделать продукцию более доступной.

Качество корма также влияет на характеристики яйца. В дорогих вариантах акцент делается на натуральных кормах, что отражается на цвете желтка — он становится насыщеннее. Однако не все потребители могут уловить разницу во вкусе.

Важно отметить, что даже дорогие яйца не всегда гарантируют экологичность. Многое зависит от бренда и контроля качества, подчеркнула эксперт.