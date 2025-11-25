Ученые назвали неожиданный способ избавиться от симптомов менопаузы

Ученые из Института Кинси провели исследование женщин в пери- и постменопаузе и выяснили, что мастурбация часто используется для облегчения симптомов. Специалисты обследовали репрезентативную выборку из 1178 женщин в возрасте 40–65 лет.

«Менопауза важна для изучения по многим причинам, одна из которых заключается в том, что большинство женщин, переживающих перименопаузу, испытывают ряд симптомов, которые они описывают как „крайне разрушительные и невыносимые“», — говорят авторы последнего исследования.

Женщин, которые сообщили об изменениях в менструальном цикле, но имели хотя бы одну менструацию за последний год, отнесли к пременопаузальной группе. Тех, кто не менструировал год или дольше, классифицировали как постменопаузальных.

Четыре из пяти женщин сообщили, что хотя бы раз мастурбировали. Примерно 20% из них признали, что мастурбация помогала им справляться с симптомами: нарушение сна и раздражительность, вагинальная боль, вздутие живота и болезненное мочеиспускание.

Ученые подчеркнули, что мастурбация до оргазма может снизить тревогу и стресс, улучшить сон и уменьшить вагинальную боль. Эти выводы согласуются с предыдущими исследованиями.

Только 7% женщин в перименопаузе и 4% в постменопаузе обсуждали мастурбацию с врачом. Однако многие сказали, что попробовали бы это, если бы знали о пользе. Более половины сделали бы это по рекомендации врача.

«Наши результаты показывают, что мастурбация может играть значимую роль в лечении симптомов», — отметила профессор гендерных исследований в Университете Индианы доктор Синтия Грэм.

Ранее фармацевт из Великобритании Клэр Невинсон предложила женщинам после менопаузы использовать вибраторы. По ее мнению, это поможет улучшить кровообращение и сохранить активную и комфортную интимную жизнь.