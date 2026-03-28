Ученые назвали неочевидный признак рака печени

Эпизодическая боль в правом плече может оказаться одним из ранних симптомов рака печени. Об этом сообщила газета Mirror со ссылкой на радиолога-онколога и медицинского директора Центра протонной терапии в Праге Иржи Кубеша.

Эксперт отметил, что на ранних стадиях рак печени способен развивается почти незаметно. Из-за этого пациенты могут долго не придавать значения тревожным сигналам или списывать их на другие причины.

«Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирующую или фантомную боль, когда дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости. Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела», — заявил Кубеш.

К другим возможным симптомам заболевания отнесли желтуху, снижение аппетита, резкую потерю веса, боль в верхней части живота, расстройства пищеварения, слабость и общее недомогание.

Специалисты подчеркнули, что такие признаки не всегда говорят именно о злокачественном заболевании. Однако если симптомы сохраняются или повторяются, важно как можно скорее обратиться за консультацией к врачу.

Ранее онколог Загаштоков напомнил, что поражение печени и легких метастазами чаще всего происходит вследствие развития рака желудка. По его словам, это обусловлено особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.