Онколог Загаштоков пояснил, что рак желудка чаще всего поражает печень и легкие

Врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков сообщил NEWS.ru , что рак желудка преимущественно метастазирует в печень и легкие. По его словам, это обусловлено особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.

Специалист отметил, что опухоль желудка отличается высокой агрессивностью и склонностью к распространению по брюшной полости. Основные пути метастазирования включают лимфатическую систему (в лимфоузлы), кровеносную систему и имплантационный путь, при котором клетки оседают на брюшине.

«Главная мишень — печень, так как кровь от желудка по воротной вене в первую очередь поступает именно туда», — пояснил Загаштоков.

Также рак желудка часто поражает легкие, брюшину и кости, а специфические метастазы могут обнаруживаться в яичниках, пупке и левой надключичной области. Это связано с особенностями лимфооттока.