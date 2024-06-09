Ученые нашли восемь видов пластика в мужской сперме

Китайские ученые нашли частицы микропластика в образцах мужской спермы. По их мнению, это может быть причиной глобального снижения фертильности. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Исследование провела группа ученых под эгидой Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Они изучили пробы спермы, полученные у 36 здоровых мужчин, — все они не работали на предприятиях, связанных с производством пластмассы. Тем не менее, во всех полученных образцах исследователи нашли частицы микропластика.

Больше всего в анализах было следов полистирола — его используют в упаковочном пенопласте. Кроме того, в образцах спермы ученые обнаружили еще семь разных видов пластика, в том числе поливинилхлорид (ПВХ) — материал для изготовления бутылок. Авторы работы заметили, что в образцах семени, содержащих ПВХ, сперматозоиды менее подвижны. По их мнению, это может быть причиной снижения рождаемости во всем мире.

Ранее ученые из университета Нью-Мексико нашли элементы микропластика в мужских яичках. По словам врача-уролога Сергея Ильина, серьезного вреда этот материал нанести не сможет, так как его количество слишком маленькое.