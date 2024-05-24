Врач рассказал, откуда в мужских яичках микропластик и вызывает ли он деменцию

Ученые из университета Нью-Мексико выяснили, что в мужских яичках могут быть элементы микропластика. Их исследования опубликовали в Тoxicological Sciences (TS) .

Специалисты провели эксперимент, сравнив ткани яичек собак и людей. Выяснилось, что концентрация микропластика у мужчин почти в три раза выше, чем у собак.

Пятый канал обратился к врачу-урологу Сергею Ильину с вопросом, какое влияние этот показатель оказывает на человека и действительно ли в организме могут присутствовать подобные элементы.

Эксперт объяснил, что хоть микропластик и не является природным компонентом, его присутствие в тканях может быть вызвано искусственным воздействием. Например, после использования пластиковой посуды.

Уролог отметил, что подобным образом вредный материал может попадать не только в ткани мужских яичек, но и в другие органы. Однако серьезных последствий от этого не будет, потому что количество материала в организме очень маленькое.

«Речь идет о каких-то вообще в молекулах, атомах и так далее, которые наверняка в нашем организме есть. Но только не нужно говорить о том, что, раз в яичках нашли пластик, то его нахождение в головном мозге может привести к деменции. Это будут абсурдные какие-то выводы», — заявил специалист.

Ранее турецкие исследователи выяснили, что курение электронных или обычных сигарет может негативно повлиять на мужскую потенцию. Генерируемый вейпами пар приводит к изменению яичек, из-за которого начинаются проблемы в интимной жизни.