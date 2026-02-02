Терапевт Хамцева рассказала о различиях симптомов у женщин и мужчин в период возрастных изменений

Возрастные изменения влияют на организм человека, вызывая снижение половых функций. Терапевт Оксана Хамцева рассказала «МК в Питере» о различиях симптомов у женщин и мужчин в период возрастных изменений.

У женщин в возрасте от 40 до 50 лет могут возникнуть нарушения менструального цикла: изменение длительности, болезненность, увеличение или уменьшение объема выделений. Также возможны приступы жара, потливость, учащенное сердцебиение и чувство нехватки воздуха.

Женщины в пременопаузе могут столкнуться с изменениями веса и настроения, повышением тревожности, раздражительностью и вспышками гнева. Кожа и волосы становятся тусклыми и сухими. Среди других симптомов — нарушения сна, ритма сердца и снижение либидо.

У мужчин в возрасте 45–55 лет в период андропаузы могут наблюдаться снижение либидо, нарушение эректильной функции, эмоциональные нарушения, снижение мышечной массы и толерантности к физическим нагрузкам. Мужчины часто набирают вес, происходит откладывание жировых масс. Волосы и кожа также подвергаются изменениям.

Важно помнить, что каждый человек должен ежегодно посещать врача и проходить все необходимые обследования. Терапевт Оксана Хамцева советует внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать едва уловимые изменения в самочувствии.