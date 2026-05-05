Ученые нашли способ замедлить старение мозга

Снижение объема жира на животе может поддерживать когнитивные функции мозга и замедлять его старение. На это указали в материале журнала Nature Communications .

Ученые выяснили, что важен не общий вес тела, а висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов. Всего в исследовании приняли участие более 500 человек, оно длилось около 16 лет.

С помощью МРТ специалисты отслеживали уровень жира в области живота и изменения в мозге. Они выяснили, что у людей с меньшим уровнем висцерального жира объем мозга уменьшался медленнее, лучше сохранялись гиппокамп и серое вещество.

Ключевым фактором оказалось не само снижение общего веса, а именно внутренний жир. Ученые пришли к выводу, что механизм старения мозга связан с уровнем сахара в крови. Нарушения чувствительности к инсулину и глюкозного обмена могут ускорять деградацию мозга и ухудшать его питание.

