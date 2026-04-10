Ученые нашли способ ускорить восстановление после инсульта
FN: акупунктура и роботизированная терапия ускорят восстановление после инсульта
Сочетание акупунктуры и роботизированной терапии способно ускорить восстановление после ишемического инсульта. Об этом сообщил журнал Frontiers in Neurology, опубликовавший исследование на эту тему.
Авторы работы проанализировали данные 20 случайно выбранных исследований с участием 1594 пациентов. Ученые изучили состояние людей с гемиплегией — параличом одной стороны тела после инсульта.
Анализ показал, что комбинированный подход работает лучше стандартной реабилитации. Он улучшал двигательную функцию рук и ног, а также помогал пациентам увереннее справляться с повседневными делами.
Роботизированная терапия включала занятия на специальных устройствах, которые помогали многократно повторять правильные движения. По мнению авторов, именно такая интенсивная тренировка в сочетании с акупунктурой усилила восстановительные процессы в нервной системе.
Наиболее заметную пользу исследователи увидели у пациентов с тяжелыми нарушениями движений рук. Авторы также сообщили о том, что метод относительно безопасен, однако для окончательных выводов потребуются более крупные исследования и данные о долгосрочных результатах.
Ранее шведские ученые отметили, что низкий вес при рождении заметно повышает риск инсульта, а вероятность его геморрагической формы доходит до 27%.