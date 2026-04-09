Шведские ученые выявили связь между низким весом при рождении и повышенным риском инсульта

Исследователи из Швеции выявили связь между низким весом при рождении и повышенным риском инсульта в молодом возрасте. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Planet Today .

Ученые из Гетеборгского университета проанализировали данные почти 800 тысяч человек. Они изучили связь между весом при рождении и риском развития ишемического и геморрагического инсультов в будущем.

Исследование показало, что у людей с низким весом при рождении риск инсульта в молодости значительно выше. При этом вероятность геморрагического инсульта достигала 27%.