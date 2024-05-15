Доктор Мясников рассказал, что сидячий образ жизни повышает риск деменции | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 13:06 Доктор Мясников рассказал, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

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Сидячий восьмичасовой рабочий день очень вреден для здоровья и сокращает срок жизни. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что во многих офисах уже делают специальные высокие столы, чтобы сотрудники работали стоя. Сидячий образ жизни повышает риск развития деменции.

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«У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли. Нивелировать это нужно при помощи физической культуры», — отметил Мясников.

Он добавил, что сидеть без перерыва можно не более 45 минут. Потом нужно прогуляться или сделать небольшую зарядку.

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