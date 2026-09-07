Ученые нашли простой способ сохранить ясный ум в старости

Регулярное чтение газет помогает пожилым людям с легкими нарушениями памяти сохранять ясность ума и защищает от депрессии. Об этом свидетельствуют результаты рандомизированного исследования, опубликованные в профильном научном издании Frontiers in Aging .

В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 62 до 90 лет с диагностированными легкими когнитивными нарушениями. Выбор именно этой категории исследователи объяснили тем, что на начальной стадии угасания памяти мозг еще сохраняет пластичность и активно реагирует на регулярную умственную нагрузку.

Респондентов попросили читать свежие газетные подшивки минимум четыре дня в неделю и кратко конспектировать главные мысли публикаций.

Итоговое тестирование показало заметный рост умственной активности у читающих участников по сравнению с контрольной группой. При этом книги для таких целей не подойдут. В отличие от художественной литературы, требующей длительной концентрации на одной сюжетной линии, газетные полосы содержат короткие заметки на разные темы.

Такой формат заставляет мозг регулярно переключать внимание и задействовать разные типы оперативной памяти.

Кроме того, регулярное погружение в новости помогает пожилым людям сохранять связь с обществом и проявлять интерес к городским событиям. Это заметно расширяет радиус повседневной активности пенсионеров и мотивирует их чаще выходить из дома.

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