Ученые нашли простой способ наладить сон у подростков без таблеток

Проблема позднего засыпания и хронического недосыпа у подростков может решаться с помощью света и соблюдения режима без лекарств. К такому выводу пришла группа ученых из Питтсбургского университета, опубликовав результаты эксперимента в журнале JAMA Pediatrics .

В исследовании приняли участие 80 старшеклассников в возрасте от 16 до 19 лет, которые привыкли засыпать после часа ночи. Ученые разделили их на две группы.

Участники первой группы в течение двух недель соблюдали персонализированный график сна и использовали специальные очки. По утрам они надевали на 30-60 минут очки с яркой подсветкой, а вечером за два часа до сна — очки блокирующие синий спектр, который мешает выработке мелатонина.

Вторая, контрольная, группа не меняла режима, но носила датчики для мониторинга сна. В итоге у испытуемых из первой группы циркадные ритмы сдвинулись в среднем на 45 минут к более раннему засыпанию.

Длительность сна в будни увеличилась почти на час — на 47 минут. Ученые пояснили, что яркий утренний свет сигнализирует организму о пробуждении, а отсутствие синего вечером готовит мозг к отдыху.

Ранее онколог-маммолог Дмитрий Мироненко рассказал, что хроническая усталость и недосыпание могут ослабить иммунитет и значительно повысить риск развития рака. По его словам, длительное воздействие этих факторов могут вызывать состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток.