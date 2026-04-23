Раскрыто влияние хронических недосыпа и усталости на развитие рака

Хроническая усталость и недосыпание могут ослабить иммунитет и значительно повысить риск развития рака. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.

Врач уточнил, что напрямую недосып и хроническая усталость не приведут к развитию рака. Это не канцерогенные факторы.

«Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой», — пояснил он.

Если спать менее шести часов в сутки, причем длительное время, то повышается риск развития рака предстательной железы, молочной железы и колоректального рака. При хронической усталости вырабатывается избыток кортизола, повышающего риск клеточных мутаций, а при недосыпе — нарушается работа подавляющих опухолевый рост генов.

Ранее онколог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов предупредил, что ночной кашель, стойкая охриплость голоса или отдающая в ухо боль в горле могут быть симптомами рака.