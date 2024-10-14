Ученые нашли приятный способ отсрочить деменцию

Ученые Пенсильванского университета нашли связь между сексом в пожилом возрасте и развитием возрастных когнитивных нарушений. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

В исследовании приняли участие более 800 мужчин в возрасте от 56 и до 68 лет. На протяжении нескольких лет они регулярно проходили обследование на когнитивную и эректильную функции, а также опрос об удовлетворенности своей интимной жизнью.

Ученые обнаружили связь между сохранением памяти и сексуальной активностью. Они пришли к выводу, что близость в пожилом возрасте способна отсрочить деменцию.

Этой болезни, по данным ВОЗ, подвержены люди старше 65 лет. Невролог Сергей Новиков сообщил, что она возникает из-за атрофии нейронов в коре головного мозга, а развитие деменции могут ускорить атеросклероз, злоупотребление некоторыми лекарствами и наркомания.