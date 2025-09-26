Ученые из Университета Киото выяснили, что «Оземпик» малоэффективен для «эмоциональных едоков»

Препарат «Оземпик» воспринимается некоторыми как инновационное средство в борьбе с ожирением. Тем не менее, согласно последним исследованиям ученых из Японии, его эффективность может быть ограничена. Результаты применения лекарства сильно зависят от причин переедания, и для определенной группы людей оно может оказаться малоэффективным в снижении веса. Об этом написало издание Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare.