Ученые из Дании выяснили, что физические упражнения снижают риск инсульта у людей с ожирением

Результаты исследования Копенгагенского университета показали, что регулярные физические упражнения после похудения значительно снижают риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на конференцию European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Руководитель работы, доктор Расмус Сандсдал, отметил: «Наши результаты показывают: для людей с ожирением, которые хотят не только удержать вес, но и защитить сердце, регулярные тренировки играют ключевую роль».

В исследовании участвовали 215 взрослых с ожирением, но без диабета. После восьми недель на низкокалорийной диете (около 800 ккал в день) они в среднем похудели на 12%. Затем участников разделили на четыре группы для поддержания результата: только физическая активность, только препарат лираглутид (Saxenda), комбинация обоих подходов, плацебо.

Спустя год у тех, кто регулярно тренировался, наблюдалось улучшение состояния сосудов. Профессор Сигне Серенсен Тореков подчеркнула: «Обе стратегии помогли удержать вес, но именно упражнения снизили факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний независимо от массы тела».