Ученые из Бурятии нашли способ быстрого заживления ран и ожогов

Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова выявили стимулы для выработки белков, ускоряющих восстановление кожи. Об этом ТАСС сообщили в вузе, уточнив, что исследование ляжет в основу более эффективных средств для заживления ран, язв и ожогов.

Заведующий лабораторией регенеративной биомедицины Эрдэм Дашинимаев пояснил, что речь идет об определенных веществах. Они способны изменить активность клеток для увеличения производства белков внеклеточного матрикса.

В вузе добавили, что исследование направлено на повышение экспрессии генов, кодирующих кератины и ламинины — ключевые белки для регенерации кожи.

В ходе экспериментов ученые определили условия и концентрации добавок, при которых клетки кожи наиболее активно вырабатывают необходимые белки. Состав используемых веществ и параметры технологии пока не раскрываются в связи с процессом патентования.

На основе полученных результатов исследователи разработали протокол для создания более эффективных заживляющих средств. Оценка активности генов проводилась в клеточных культурах кожи человека в реальном времени.

Ранее дерматолог Мария Венская рассказала, что высыпания на коже — это не всегда просто акне. По ее словам, некоторые заболевания часто маскируются под акне и требуют особого подхода к лечению.