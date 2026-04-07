Тульский дерматолог Венская назвала заболевания, которые могут скрываться за высыпаниями

Высыпания на коже — это не всегда просто акне. Врач-дерматолог, косметолог сети медицинских клиник «Альфскрин» Мария Венская рассказала «ТСН24» о заболеваниях, которые часто маскируются под акне и требуют особого подхода к лечению.

Акне — это хроническое воспалительное заболевание сальных желез. Хотя для него разработана эффективная терапия, иногда лечение не приносит результатов. В таких случаях стоит задуматься о правильности диагноза.

Мария Венская выделяет несколько заболеваний, которые могут скрываться под маской акне:

Розацеа — хроническое заболевание с преобладанием сосудистого компонента, которое поражает центральные зоны лица. Для лечения розацеа целесообразно использовать препараты, работающие на сосудистый компонент или на устранение ангионевроза.

Малассезийный фолликулит характеризуется инфицированием волосяного фолликула из-за избыточного роста грибов рода Malassezia. Лечение должно быть направлено на устранение инфекционного агента.

Периоральный дерматит — хроническое заболевание, при котором ведущую роль играет условно-патогенная микрофлора кожи лица. У данного дерматита есть характерная локализация — в периоральной, периназальной, периорбитальной областях.

«При лечении данного дерматита есть потребность в исключении определенных триггеров, что отсутствует в терапии акне», — подчеркивает врач.

Венская отмечает, что очень важно дифференцировать акне от других патологий кожи, так как от этого будет зависеть эффективность лечения. Однако нельзя исключать и сочетание акне со всеми перечисленными заболеваниями — в таком случае параллельная терапия будет более действенной.