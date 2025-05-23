Ученые доказали, что сладости помогают в похудении

Physiology&Behavior: десерты помогут снизить тягу к еде и сбросить вес на диете

Американские ученые из Иллинойсского университета доказали, что людям вовсе не обязательно отказываться от любимых десертов в процессе похудения. Исследование опубликовали в журнале Physiology & Behavior .

Ученые выяснили, что включение любимых сладостей в рацион может способствовать долгосрочному контролю веса. Исследование фактически перевернуло традиционные представления о диетах.

Эксперимент, в котором участвовали 30 человек с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет, продлился два года. Кроме того, у участников имелись такие сопутствующие заболевания, как гипертония и диабет.

В ходе эксперимента 24 участника, которые позволяли себе небольшие порции желанных сладостей, потеряли в среднем 7,9% веса за первый год. На второй год часть сброшенных килограммов вернулась, поэтому средний процент потери веса составил 6,7.

По словам профессора Манабу Накамуры, программу построили на «стратегии включения». Другими словами, участники употребляли сладости в умеренных количествах, но в рамках сбалансированного рациона. Это помогало им удерживать вес и сдерживать тягу к еде.

Накамура отметил, что исследование опровергло теорию «голодных жировых клеток», суть которой в том, что жировые клетки из-за дефицита энергии заставляют людей много есть и набирать прежний вес.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Панова предупредила, что самый оптимальный темп снижения веса — это от 0,5 до одного килограмма в неделю.