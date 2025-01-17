Диетолог Панова: самый оптимальный темп снижения веса — 0,5-1 кг в неделю
Зима часто сопровождается набором лишнего веса из-за праздничных застолий, недостатка физической активности и нарушений режима сна. Многие стараются бороться с этим через тренировки в спортзалах или строгие диеты, однако не всегда достигают желаемого результата. В беседе с радиостанцией Sputnik диетолог и нутрициолог Ольга Панова поделилась рекомендациями о правильном подходе к похудению без вреда для здоровья.
Панова посоветовала снижать вес постепенно, создавая небольшой дефицит калорий. Необходимо сократить размеры порций и повысить уровень физической активности, например совершать ежедневные прогулки продолжительностью 40 минут. Важно также следить за количеством потребляемой воды.
«Самый оптимальный темп снижения веса — это где-то 0,5−1 килограмм в неделю. Более быстрое похудения чревато потерей мышечной массы, обезвоживанием, нарушением обмена веществ», — предупредила врач.
Диетолог призвала исключить из рациона пищу с высоким содержанием калорий, такую как алкоголь, хлебобулочные изделия, сладости, картофель и макароны. Вместо них лучше сосредоточиться на продуктах, богатых клетчаткой, белком и полезными жирами, включая листовые овощи, фрукты, нежирное мясо птицы, орехи, семена и оливковое масло.