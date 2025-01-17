Зима часто сопровождается набором лишнего веса из-за праздничных застолий, недостатка физической активности и нарушений режима сна. Многие стараются бороться с этим через тренировки в спортзалах или строгие диеты, однако не всегда достигают желаемого результата. В беседе с радиостанцией Sputnik диетолог и нутрициолог Ольга Панова поделилась рекомендациями о правильном подходе к похудению без вреда для здоровья.