У большинства россиян не выявили заболеваний репродуктивной системы

Глава Минздрава Мурашко: большинство россиян могут иметь детей

Большинство россиян не страдают от заболеваний репродуктивной системы, они могут иметь детей. Об этом ТАСС со ссылкой на данные диспансеризации сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Факторы риска выявили у 14% тех, кто прошел обследование.

«Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит — может реализовать свое решение о рождении ребенка», — подчеркнул министр здравоохранения.

По данным за 10 месяцев 2025 года, 66,9% россиян отнесли к первой группе здоровья, хронические заболевания репродуктивной системы выявили у 7,8% прошедших диспансеризацию.

У женщин болезни выявляли чаще, чем у мужчин — это связано и с особенностями поведения. Представительницы прекрасного пола чаще проходят осмотры и более бдительны к своему здоровью.

Ранее доктор медицинских наук Лейла Адамян напомнила россиянам о возможности пройти бесплатное обследование по «сертификату молодоженов».