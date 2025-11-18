Гинеколог Адамян рассказала, что «сертификат молодоженов» позволяет парам пройти бесплатное обследование перед зачатием

Планирующим завести ребенка парам необходимо пройти медицинское обследование. Об этом рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России, доктор медицинских наук Лейла Адамян в беседе с Life.ru .

Доктор сообщила, что в России можно бесплатно получить «сертификат молодоженов» после подачи заявления в ЗАГС. С этим документом пара может пройти обследование совместно или по отдельности.

«Ни в одной стране мира нет бесплатной диспансеризации, бесплатного скрининга и бесплатного ухода и наблюдения за беременными», — подчеркнула врач-гинеколог на пресс-конференции «Материнство в России».