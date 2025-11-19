«Тысячи смертей». Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток

Мясников: кроверазжижающие препараты могут привести к кровотечениям и смерти

Кроверазжижающие препараты считаются одними из самых опасных. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram-канале .

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. <…> Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь», — предупредил он.

Мясников подчеркнул, что такие препараты должен назначать врач, строго контролируя процесс лечения ими. Кроме того, должны быть очень веские показания.

Он добавил, что во время пандемии коронавируса больше людей погибло от кровотечений, вызванных приемом кроверазжижающих препаратов, чем от тромбозов.

Мясников призвал официально запретить среднему медперсоналу произносить слова про «густую кровь» при заборе анализов, отметив, что на их совести «тысячи смертей».

Ранее Мясников предупредил, что бесконтрольный прием антибиотиков негативно отражается на работе кишечника, может привести к нарушению иммунитета, возникновению бронхиальной астмы и аллергиям.