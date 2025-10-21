Россиянам рассказали об опасности самолечения антибиотиками

Бесконтрольный прием антибиотиков может нанести серьезный вред здоровью. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

По его словам, если ребенку до года давать антибиотик, то нарушиться его иммунитет. Такие последствия чреваты тем, что дети будут часто болеть бронхиальной астмой или аллергиями.

Мясников отметил, что нерациональный прием антибиотиков негативно отражается на работе кишечника. При этом его микробиом влияет на многие аспекты здоровья человека.

Для укрепления иммунитета врач рекомендовал рационально питаться и заниматься физическими упражнениями.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее предложил ввести в России «паспорт спорта приема антибиотиков» для каждого пациента. В документе необходимо заносить информацию о препарате, дозировке и кратности применения.