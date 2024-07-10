Турецкие повара назвали россиянам 10 блюд, от которых лучше отказаться в местных отелях

Отдыхающим в турецких отелях туристам лучше не употреблять десерты и готовые напитки со шведского стола. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказали местные повара.

По их словам, управляющие компании нередко используют для приготовления традиционных десертов и напитков некачественные или дешевые продукты. Это касается не только пахлавы и кадаифа, но и порошковых соков, а также кофе и чая из пакетиков.

Кроме того, несвойственные для турецкой кухни иностранные блюда, такие как суши, итальянская паста и пицца не соответствуют мировым вкусовым стандартам. Также они посоветовали не есть долму из виноградных листьев, сомнительного качества котлеты, мясные и колбасные изделия, мясное рагу, оливки, а также не употреблять местные алкогольные напитки.

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