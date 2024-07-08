«Большая опасность». Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе кафе

Кафе и другие точки общепита могут представлять большую опасность, поэтому перед посещением таких заведений следует их внимательно изучить. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«В кафе, как правило, степень общей чистоты заведения может быть ниже. Вот они всегда представляют большую опасность с точки зрения массовых отравлений», — объяснила специалист.

Врач уточнила, что в первую очередь надо обращать внимание на чистоту столов и урн, а также на поведение персонала. Она призвала не заходить в кафе, где нет уборных. Эксперт также посоветовала остерегаться заведений, в которых персонал использует туалеты для посетителей.

«Если случайно, я такое видела в своей практике, пробежал таракан, то нужно уходить из такого кафе», — подчеркнула она.

Дианова добавила, что настороженность у посетителей должно вызвать и слишком большое число блюд в меню.

«Чем меньше кафе или ресторан, тем меньше должно быть блюд. Вас должно напугать большое меню, которое можно листать и листать», — указала гастроэнтеролог.

По ее словам, чем меньше блюд, тем меньше в кафе будет полуфабрикатов.

Ранее в Бурятии порядка 75 жителей отравились суши в местном кафе. Роспотребнадзор выявил в продуктах сальмонеллу. Одна из посетительниц заявила 360.ru, что не будет подавать в суд на владельцев кафе.