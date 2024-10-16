«Цифры катастрофические». «Паленая» гиалуронка заняла половину рынка России

«Серые» препараты для индустрии красоты используются в 45% случаев, то есть «паленая» гиалуронка и другие средства занимают примерно половину российского рынка. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала исполнительный директор сети клиник «Браво», эксперт по здоровой коже Василина Миронова.

«Я уверена, что вы слышали про все так называемые „паленые“ препараты, потому что они были всегда, примерно с того момента, как косметология в принципе зародилась. К сожалению, данный рынок он обширен был всегда, на данный момент он тоже является обширным. То есть доля серого рынка, кто-то называет его черный рынок, на данный момент в России занимает 45%. На самом деле эти цифры катастрофические», — заявила специалист.

По ее словам, это связано со спросом. В России появилось много мнимых косметологов без медицинского образования, которые хотят купить дешевый препарат и задорого его использовать.

«Это люди без медицинского образования, которые снимают кабинеты, студии красоты, салоны. Они работают в помещениях без медицинской лицензии», — объяснила Миронова.

Она посоветовала проверять косметические препараты на сайте Росздравнадзора, а также обращаться только в клиники с медицинской лицензией.

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