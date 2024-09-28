В Москве женщина-косметолог заразилась ботулизмом после укола ботокса

Mash: косметолог из Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботокса в Москве

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после косметологической процедуры в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 58-летняя женщина, которая сама работает косметологом, сделала укол ботокса в одной из столичных клиник. Затем она отправилась в Стамбул, где ей стало трудно дышать, самостоятельно передвигаться и глотать.

Местные специалисты посоветовали женщине вернуться на родину. В Махачкале ей ввели укол и стабилизировали состояние. Обследование показало, что у пострадавшей повышенный уровень ботулотоксина в организме и передозировка токсином.

Ампулы с ботоксом оказались незарегистрированными на территории России, правоохранители изъяли препараты и завели уголовное дело.

Ботулизм — тяжелое заболевание, которое поражает центральную нервную систему. В конце июля — начале июля в России произошла массовая вспышка заболеваемости.