Центр мРНК-технологий для разработки инновационных лекарств создали в России

Премьер Михаил Мишустин утвердил создание научно-технологического центра развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе от онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Головной организацией станет НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а всего туда войдут 17 научных организаций со всей России. Из резервного фонда правительства на разработку лекарств выделили около 600 миллионов рублей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что российские медики научились пересаживать органы при лечении пациентов с онкозаболеваниями. В 2025 году количество подобных операций должно возрасти.

А глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пообещал, что первых пациентов начнут лечить российской онковакциной уже в сентябре.