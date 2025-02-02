Россиянам рассказали о новом методе лечения рака

Российские медики стали применять трансплантацию органов при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Будем жить», сообщило РИА «Новости» .

«Трансплантация, безусловно, перспективный подход, который только получает распространение в мировой практике. Он дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени», — пояснил министр.

Методику уже внедрили в одном из федеральных центров российского министерства здравоохранения. В 2025 году количество операций увеличат.

Ранее стало известно, что отечественную вакцину от рака будут предоставлять пациентам бесплатно. Государству создание препарата для каждого больного обойдется примерно в 300 тысяч рублей.