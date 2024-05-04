Трудный диагноз. Москвичку два года лечили не от той болезни | 360°

Здоровье 04 мая 2024, 20:11 Трудный диагноз. Москвичку два года лечили не от той болезни Хирург Руденко: у лечившейся от рака москвички нашли брюшную жабу РИА «Новости»

Читать 360 в

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкое заболевание — брюшную жабу. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, доктор медицинских наук Борис Руденко.

По его словам, пациентка впервые обратилась к врачам два года назад и пожаловалась на боли в области живота.

Реклама

«Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз (рак), а выявил атеросклероз чревного ствола», — подчеркнул специалист.

Такое заболевание также называют брюшной жабой, оно связано с плохим кровоснабжением органов брюшной полости.

В результате женщине провели уникальную операцию, во время которой в сосуд установили стент.

В Видновском перинатальном центре провели уникальную операцию беременной женщине, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке. Врачи провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов.