Женщине с редкой патологией помогли стать мамой в Видном | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 15:13 Женщине с редкой патологией помогли стать мамой в Видном Уникальный случай / Видновский перинатальный центр

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Беременная женщина 36 лет поступила в Видновский перинатальный центр с врастанием плаценты в рубец на матке. УЗИ показало, что будущая мама ждет монохориальную моноамниотическую двойню, которая в акушерской практике встречается в 0,01% случаев.

«Сочетание врастания плаценты и беременности монохориальной моноамниотической двойней делает эту операцию поистине уникальной. Такие случаи — крайне редки», — отметил заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов.

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Оба эмбриона оказались в одном амниотическом мешке и питались через одну плаценту. Такое бывает один раз на восемь тысяч беременностей и сопровождается высоким риском.

Врачи провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов. Их здоровье по шкале Апгар составило семь и восемь баллов. Сейчас мама и дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В Видновском перинатальном центре с ноября 2014 года занимаются проблемами врастания плаценты в рубец на матке. Уже прооперировано более 300 пациенток со всех регионов России.

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