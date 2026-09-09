Трихолог Котова предупредила, что молочные продукты провоцируют обострение перхоти осенью

Врач-косметолог, дерматовенеролог и трихолог Ирина Котова рассказала, что осенью себорейный дерматит может обостряться из-за стресса и проблем с желудочно-кишечным трактом. Снизить проявления перхоти помогут лечение у врача, правильный уход и коррекция рациона, сообщает Москва 24 .

По словам Котовой, себорейный дерматит обычно впервые проявляется в подростковом возрасте из-за изменения гормонального фона. Люди, у которых он уже был, могут сталкиваться с сезонными обострениями. Эксперт призвала не заниматься самолечением и обратиться к врачу для индивидуального подбора профилактики и средств ухода.

При сухой себорее специалист обычно рекомендует смягчающие средства с маслами и бессульфатные шампуни, не пересушивающие кожу. При жирной форме могут подойти средства с салициловой кислотой и пиритионом цинка.

Трихолог также посоветовала наладить сон и снизить уровень стресса. Спровоцировать обострение могут молочные продукты, глютен, сладости и быстрые углеводы, включая выпечку и пирожные.