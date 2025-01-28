Трихолог Головенская заявила, что мыть голову оптимально раз в три дня

Для нормального типа волос мытье головы допустимо каждые два — три дня. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог клиники GG med Александра Головенская в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, обладательницам сухих волос не требуется частое мытье головы. Достаточно трех-четырех раз в неделю, чтобы предотвратить излишнее обезжиривание и усугубление сухости, пишет сайт RT.
При наличии проблем с кожей головы лучше всего отдать предпочтение мягким шампуням, в составе которых нет агрессивных компонентов. Ежедневное мытье может потребоваться в индивидуальных случаях, которые необходимо разбирать совместно с трихологом, отметила Головенская.
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