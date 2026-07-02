Трихолог Анчикова предостерегла от осветления волос лимонным соком

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Екатерина Анчикова рассказала «Москве 24» о рисках, связанных с новым пляжным трендом — осветлением волос лимонным соком под солнечными лучами. Хотя этот метод работает, его повторение может быть опасным.

По словам эксперта, кислоты в лимонном соке могут вызвать раздражение и даже ожоги кожи, особенно под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это может привести к дерматозам и усиленной выработке кожного сала, что способствует росту грибковых колоний Malassezia globosa — основных виновников появления перхоти.

Кроме того, повреждение кожи головы может вызвать фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность к ультрафиолету. В результате при каждом воздействии солнечных лучей на кожу могут возникать покраснение, отек, жжение и зуд.

Высококонцентрированный кислотный компонент лимонного сока также может нарушать структуру волос, делая их сухими, ломкими и тусклыми. В итоге это может привести к повышенному выпадению волос.