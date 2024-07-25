Третий аналог «Оземпика» зарегистрировали в России

Компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на новый препарат на основе семаглутида. Он станет третьим в России аналогом датского «Оземпика», сообщили «Ведомости» .

В государственном реестре лекарственных средств 12 июля появилась запись о том, что Минздрав зарегистрировал препарат «Инсудайв» от «ПСК Фарма» для пациентов с сахарным диабетом II типа и ожирением. Его создали на основе молекулы семаглутида, которая является агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида-1, позволяет улучшить компенсацию гликемии и быстро сбросить вес.

В конце 2023 года регистрационные удостоверения на аналогичные лекарства под названиями «Семавик» и «Квинсента» получили «Герофарм» и «Промомед». Оригинальный препарат «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk ушел с российского рынка осенью 2022 года.

Лекарство стало известным благодаря побочному эффекту в виде отсутствия аппетита и резкого снижения веса. «Известия» сообщили, что за его выпуск главу Novo Nordisk Ларса Йоргенсена объявили «Человеком года».