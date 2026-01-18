Тренер Волкова призвала включить в тренировки упражнения для проработки нескольких групп мышц одновременно

Тренер Наталья Волкова поделилась рекомендациями по восстановлению физической формы после зимних праздников. Чтобы ускорить метаболизм и поддержать физическую форму, Волкова предлагает включать в тренировки упражнения, направленные на проработку нескольких мышечных групп одновременно, написала «Газета.Ru» .

Среди наиболее полезных тренировок тренер выделяет упражнение берпи, которое отлично развивает силу, координацию и общую выносливость. Также рекомендуется выполнение классических приседов и приседов с прыжком, укрепляющих ноги и ягодицы, сообщил «Взгляд».

Другие важные упражнения включают динамичное движение «скалолаз», предназначенное для активации мышц пресса и кора, а также боковые махи ногами для повышения гибкости и укрепления мышц бедра. Упражнение «русский твист» помогает прокачивать косые мышцы живота.

Помимо физических нагрузок, Волкова подчеркивает важность правильного питания и потребления достаточного количества жидкости. Эти факторы способствуют эффективному восстановлению организма и позволяют плавно вернуться к повседневной активности после перерыва.