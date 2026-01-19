Тренер Исламова рекомендовала отказаться от интенсивных тренировок после перерыва в праздники

После новогодних каникул возвращение к спортивным занятиям требует особого подхода. Тренер сервиса WowFit Диана Исламова в беседе с « Известиями » поделилась рекомендациями по безопасному возвращению к тренировкам.

Если во время праздников занятия были прекращены, организму нужно время для адаптации. В первые две недели специалист посоветовала отказаться от интенсивных нагрузок и начать с легкой зарядки. Постепенно можно увеличивать активность, восстановив сон и питание.

При перерыве не более 10 дней и сохранении режима до праздников возвращение к спорту может быть более быстрым, однако начинать следует мягко, без резких рывков.