Тренер Харрисон посоветовала ходить пешком не менее 30 минут в день для поддержания здоровья

Для поддержания здоровья достаточно ходить пешком не менее 30 минут в день, Об этом заявила фитнес-тренер Скотт Харрисон. Ее слова привел сайт RuNews со ссылкой на Metro.

Как отметила эксперт, это время физической активности может помочь улучшить кровообращение, стимулировать рост мышц и обмен веществ, а также снизить риск развития диабета второго типа и улучшить качество сна. Харрисон добавила, что 30 минут — это доступный отрезок времени даже для тех, кто занят на работе полный день.

Кроме того, такая продолжительность тренировки имеет психологический эффект: многие могут вообще не начать заниматься, если им сказать, что нужно тренироваться в течение часа.

Тренер рекомендует чередовать минуту быстрой ходьбы с минутой медленной. Он подчеркивает, что даже 10–15 минут активности в день имеют смысл, и постепенное увеличение до 30 минут — реалистичная цель для большинства людей.