Тренер Халимов указал на вред просмотра фильмов во время тренировки

Тренер Эмиль Халимов рассказал «Газете.ru» , что смотреть фильмы во время занятий на беговой дорожке или велотренажере вредно. Это может привести к утомлению глаз и непрерывной работе вестибулярного аппарата.

По словам эксперта, мозг не способен уделять равное внимание занятию и фильму, поэтому польза от тренировки снижается. Увлекшись сценой, человек незаметно сбавляет темп, шаг укорачивается, сопротивление на велотренажере кажется легким, и плановые сорок минут превращаются в вялую прогулку.

Специалист отметил, что во время спорта лучше включать музыку, которая задает ритм и помогает держать темп тренировки, добавило ИА НСН.