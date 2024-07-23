Тренер Бахтурина: упражнение «кошка-корова» поможет размять спину после сна

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина рассказала о пользе утренней зарядки. Физическая активность после пробуждения способствует восстановлению кровообращения, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru .

Она посоветовала обратить внимание на упражнение «кошка-корова», которое помогает размять спину после сна.

«Встаем на четвереньки, на четыре опорные точки, и осуществляем прогиб корпуса вниз, а затем округляем спину наверх», — пояснила специалист.

По ее словам, по утрам также стоит делать вращение суставов и растяжку. Данная привычка подарит бодрость и активность на весь день, добавил сайт kp.ru.