Тренер Бахтурина: упражнение «кошка-корова» поможет размять спину после сна

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина рассказала о пользе утренней зарядки. Физическая активность после пробуждения способствует восстановлению кровообращения, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Она посоветовала обратить внимание на упражнение «кошка-корова», которое помогает размять спину после сна.

«Встаем на четвереньки, на четыре опорные точки, и осуществляем прогиб корпуса вниз, а затем округляем спину наверх», — пояснила специалист.

По ее словам, по утрам также стоит делать вращение суставов и растяжку. Данная привычка подарит бодрость и активность на весь день, добавил сайт kp.ru.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте