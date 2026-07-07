Травматолог Сафиуллин назвал деформацию конечности явным признаком перелома

Травматолог-ортопед Салават Сафиуллин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о симптомах, которые могут указывать на перелом.

Специалист объяснил, что боль, быстро нарастающий отек или изменение формы конечности могут быть признаками серьезной травмы. При растяжении боль обычно уменьшается без нагрузки, а при переломе она сохраняется даже в покое и может нарастать вместе с отеком, отметил RT.

Сафиуллин подчеркнул, что деформация конечности — явный признак перелома. Поврежденая рука или нога может оказаться в неестественном положении, визуально укоротиться или иметь «ступеньку» в месте травмы.

Врач предупредил, что до осмотра специалиста нельзя давить на поврежденное место или разрабатывать его через боль. Конечность лучше не нагружать и зафиксировать в удобном положении.