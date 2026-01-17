Травма роговицы при надевании линз оставила россиянку без глаза

Неудачная попытка надеть ночные линзы привела к травме и воспалению роговицы у девушки из Новосибирска. Как сообщил телеграм-канал Shot , поздно поставленный врачами диагноз привел к потере глаза пациентки.

Пострадавшая обратилась в больницу с жалобой на воспаление глаза. Назначенное лечение не помогло.

Через некоторое время врачи объявили пациентке, что у нее инфекционный кератит, вызванный опасными бактериями, спровоцировавшими язву на роговице.

Девушке провели несколько операций, но спасти глаз не смогли и назначили удаление. После процедуры ей установили протез. Девушка заявила, что после лечения у нее воспалился второй глаз.

Болезнь и ослабленный иммунитет привели к развитию диабета.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила о необходимости тщательно ухаживать за очками. Она пояснила, что на дужках из-за частого соприкосновения с кожей скапливаются опасные для глаз бактерии.