Токсиколог Кутушов призвал исключить из рациона сахар и бананы при повышенной густоте крови

Повышенная вязкость крови часто проявляется через слабость и головные боли, порой с головокружениями. Среди других признаков — онемение или покалывание в пальцах, а также учащенное сердцебиение, сообщил сайт «Российская газета» .

По данным врачей, к загустению крови приводят обезвоживание и повышенное потоотделение. Изменение вязкости может быть связано и с патологиями, такими как сахарный диабет, инфекции или аутоиммунные заболевания. Они, в свою очередь, могут повлечь за собой тромбоз, инфаркт или инсульт.

Профессор, токсиколог Михаил Кутушов в беседе со «Свободной Прессой» рекомендовал исключить из рациона сахар при повышенной густоте крови. Также стоит ограничить употребление гречки, бананов и картофеля. Вместо этого он посоветовал обратить внимание на пищу, богатую таурином, например морепродукты, которые могут помочь в решении проблемы недостатка белка в организме.