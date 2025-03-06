Профессор и токсиколог Михаил Кутушов развеял миф о пользе традиционного завтрака из каши с добавлением фруктов, указав на его потенциальные риски для здоровья. Об этом сообщила « Российская газета ».

По словам врача, популярная у россиян овсянка сама по себе содержит большое количество углеводов, а добавление фруктов лишь усиливает общее количество сахара в блюде.

«Для людей с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом такой завтрак может привести к резкому скачку уровня сахара в крови», — предупредил медик.

Через пару часов после подобного приема пищи человек снова почувствует голод и захочет перекусить, причем, вероятнее всего, выберет не самое полезное лакомство, добавила «Свободная пресса».